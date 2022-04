Der Angeklagte, der bei der Frau als häusliche Pflegekraft tätig war, sei mit außerordentlicher Brutalität gegen die »absolut wehrlose« Frau vorgegangen. Bei der Tat sei der Mann stark alkoholisiert gewesen. Das Gericht ordnete die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt an.

Die 92-Jährige war nach einem Sturz im Krankenhaus behandelt worden, am 12. Juli 2021 sei sie in ihre Wohnung zurückgekehrt. »Sie war anders als vor dem Sturz bettlägerig«, sagte der Vorsitzende Richter. Der Pfleger nutzte das offensichtlich aus. Mit einem »Übermaß an Gewalt« habe der Angeklagte die 92-Jährige sexuell attackiert, heißt es im Urteil.

Mann soll Lieblingspfleger der Seniorin gewesen sein

»Stark alkoholisiert und beeinflusst durch Cannabis kam es zu dem Tatgeschehen«, so der Richter. Der Mann sei der Lieblingspfleger der Seniorin gewesen, auch deshalb sei das Geschehene so unfassbar. Der Sohn der Frau hatte den 41-Jährigen bei der Tat erwischt.