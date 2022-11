Der damals 19-Jährige soll von November 1942 bis März 1943 in mindestens 809 Fällen Beihilfe zum grausamen Mord an Inhaftierten des Kriegsgefangenenlagers »Stalag 365« in Wladimir-Wolynsk in der heutigen Ukraine geleistet haben. Laut der Berliner Staatsanwaltschaft soll der Mann als Angehöriger eines Landesschützenbataillons der Wehrmacht unter anderem die dort untergebrachten sowjetischen Kriegsgefangenen bewacht haben. Daneben sei er als einfacher Soldat in der Innenverwaltung des Lagers tätig gewesen.