Laut der Sprecherin geht es bei dem Rechtsstreit um Rechnungen für »Anteile an Einnahmen« Bushidos, deren Zahlung Abou-Chaker in dem Verfahren erstreiten wollte. Grundlage sei eine Art Managementvertrag gewesen, den Abou-Chaker vorgelegt habe. Das Gericht habe in einer mündlichen Verhandlung durchblicken lassen, dass dieser sittenwidrig sein könnte.