Zuvor hatten bereits Bundeskanzler Olaf Scholz und Berlins Innensenatorin Iris Spranger die Todesfahrt als »Amoktat« bezeichnet. Bei dem Vorfall am Mittwochvormittag waren eine Frau getötet und mehrere Menschen teils lebensgefährlich verletzt worden.

Scholz hatte am Mittwochabend getwittert: »Die grausame Amoktat an der Tauentzienstraße macht mich tief betroffen.« Weiter hieß es: »Die Reise einer hessischen Schulklasse nach Berlin endet im Albtraum. Wir denken an die Angehörigen der Toten und an die Verletzten, darunter viele Kinder. Ihnen allen wünsche ich eine schnelle Genesung.«