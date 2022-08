Mehr als anderthalb Jahre nach einer tödlichen Messerattacke auf einen 13-Jährigen in einem Berliner Park hat das Landgericht den Angeklagten in einem Revisionsprozess wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Kammer sprach den 42-jährigen Gökhan Ü. am Dienstag zudem der gefährlichen Körperverletzung schuldig.