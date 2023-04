Zeugen widersprechen Angeklagten

Eine 55-Jährige erklärte über ihren Verteidiger, sie hätten einen Geburtstag gefeiert und seien erheblich angetrunken gewesen. In der Tram sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen – »aber ich hatte mit dem Geschehen nichts zu tun«. Die 55-Jährige gab zu, die Jugendliche an der Haltestelle Greifswalder Straße an den Haaren gezogen zu haben. »Warum es dazu kam, kann sie aus heutiger Sicht nicht mehr sagen«, so der Anwalt. Seine Mandantin habe die Jugendliche »nicht beleidigt, nicht getreten, nicht geschlagen.«

Die Aussagen mehrerer Zeugen widersprachen der Darstellung der Angeklagten. Die Zeugen berichteten am Montag vor Gericht von Schlägen und Tritten gegen die Schülerin. Sie beschrieben die Gruppe als aggressiv und angsteinflösend. Ein 41-jähriger Zeuge sagte zudem, er habe gehört, wie in der Tram jemand in Richtung Sözeri gesagt habe: »Verpiss dich aus meinem Land.« Ein anderer Zeuge sagte aus, wie ein Mann an der Tramhaltestelle gerufen habe: »Du bist nur Gast in diesem Land!«



Die Tat hatte für großes Aufsehen gesorgt – auch weil die Polizei die Ursache des Angriffs zunächst falsch dargestellt und in einer Mitteilung geschrieben hatte, Auslöser des Konflikts sei gewesen, dass die Frau keine Corona-Maske getragen habe.



Die Verhandlung wird am 17. April fortgesetzt. Wann ein Urteil fällt, ist noch nicht absehbar.