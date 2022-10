S. veröffentlichte kurz darauf ein Video auf Instagram , in dem sie schilderte, sie habe eine Maske getragen. »Ich wurde gestern zusammengeschlagen, weil ich Ausländerin bin«, sagte sie in dem Video. Es wurde innerhalb kürzester Zeit drei Millionen Mal angesehen, die Polizei musste ihre Darstellung daraufhin korrigieren. Videoaufnahmen aus der Tram zeigten, dass Dilan S. tatsächlich eine Maske trug. Die Berliner Innensenatorin sagte zu dem Fall, was S. passiert sei, »tut mir sehr leid«. Sie nahm die Polizei jedoch auch in Schutz.