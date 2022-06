Todesfahrt in Berlin »Ein richtiges Bekennerschreiben gibt es nicht«

In Berlin-Charlottenburg ist ein Auto am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr 30 in der Nähe des Kurfürstendamms in eine Menschenmenge auf dem Bürgersteig gerast. 200 Meter weiter krachte der Wagen in ein Schaufenster. Eine Frau kam ums Leben, sechs Menschen schweben noch in Lebensgefahr, drei weitere sind schwer verletzt.

Ob es sich um einen Unfall handelt oder der mutmaßliche 29-jährige Fahrer politische Motive hatte, ist noch unklar.

Iris Spranger, Innensenatorin Berlin: »Ein richtiges Bekennerschreiben gibt es nicht. Wir werden jetzt das Auto entsprechend untersuchen, das läuft gerade. Es sollen Plakate wohl drinnen liegen.«

Auf diesen Plakaten solle sich der armenisch-stämmige und in Berlin lebende Fahrer über die Türkei äußern. Von dem Unfall betroffen ist auch eine Schulklasse aus Hessen. Die Berliner Bürgermeisterin sicherte ihnen schnelle Hilfe zu.

Franziska Giffey, Bürgermeisterin Berlin: »Die Schülerinnen und Schüler, die hier sind und nicht verletzt sind, aber natürlich unter Schock stehen, werden durch unsere Berliner Schulpsychologen betreut. Und es ist gesichert, dass sie auf der Rückfahrt betreut werden, auch von der Schule in Hessen.«

Der Unfallort befindet sich unweit der Berliner Gedächtniskirche. Dort war im Dezember 2016 ein islamistischer Attentäter in einen Weihnachtsmarkt gefahren. 13 Menschen starben, mehr als 70 wurden verletzt. Die Polizei forderte nun die Menschen auf, keine Bilder vom Ort des Geschehens zu posten und stattdessen mit Hinweisen zu helfen.