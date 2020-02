Brandstifter-Prozess in Berlin Wenn Frust, dann Feuer

Wegen Brandstiftung in fünf Fällen und 13 beschädigten oder zerstörten Fahrzeugen ist in Berlin ein 30-Jähriger verurteilt worden. Das Gericht ordnete die Unterbringung in der Psychiatrie an.

Von Wiebke Ramm , Berlin