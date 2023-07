An mehreren Verhandlungstagen hatte das Gericht laut dem Bericht drei der Kontrolleure befragt und Aufnahmen der Überwachungskameras und des Handys des Fahrgastes gesichtet.

BVG haftet für Sicherheitspersonal

Geklagt hatte der Fahrgast auf eine Entschädigung von mindestens 2000 Euro nach dem Berliner Antidiskriminierungsgesetz, das 2020 in Kraft trat. Es soll Menschen schützen, die sich von Behörden diskriminiert fühlen. Das Gericht sah das Gesetz allerdings in diesem Fall als nicht anwendbar an. Es fehle an einem »öffentlich-rechtlichen Handeln« der Beklagten und des für sie tätigen Sicherheitsunternehmens.