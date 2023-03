Ermittlungen in Berlin-Charlottenburg Zwei Verletzte nach Schüssen – Verdächtiger festgenommen

Durch Schüsse in Berlin-Charlottenburg wurden am späten Mittwochnachmittag zwei Männer verletzt. Nun hat die Polizei einen 28-Jährigen in dem Fall gefasst. Ob er auch geschossen hat, ist bislang unklar.