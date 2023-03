Verletzte kamen in Krankenhäuser

Danach flüchtete der Angreifer laut Polizei in eine Kleingartenanlage in der Nähe. Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft hätten den Mann dort festgenommen und in Polizeigewahrsam gebracht. Dort sei er der Mordkommission überstellt worden. Die drei Verletzten kamen in Krankenhäuser.

Bisher sei unklar, in welchem Verhältnis der Angreifer und die Verletzten zueinander standen, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur zufolge. Die Ermittlungen zum Hergang und zum Hintergrund dauerten an.