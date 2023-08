Am 21. Juni sollen mehrere Männer in den frühen Morgenstunden eine 27-Jährige vergewaltigt haben. Ihr gleichaltriger Freund soll von den Tätern verletzt und zu Boden gebracht worden sein. Der Fall hat erneut eine Diskussion über Sicherheitsmaßnahmen in dem Park ausgelöst.

»Der aktuelle Zustand des Parks ist beschämend«

Unterdessen nehmen auch die Forderungen nach umfangreichen Maßnahmen zur Eindämmung der Kriminalität in dem Park zu. SPD-Landes- und Fraktionschef Raed Saleh etwa hält die Zustände dort für nicht weiter hinnehmbar. »Der aktuelle Zustand des Parks ist beschämend. Was man nicht dulden darf, ist ein rechtsfreier Raum, in dem die Sicherheit der Menschen nicht mehr garantiert ist«, sagte der Politiker der Nachrichtenagentur dpa.