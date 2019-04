Berlin Ermittler beschlagnahmen Mieteinnahmen aus Clan-Immobilien

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat 62 richterliche Beschlüsse zum Einzug von Mieteinnahmen aus Immobilien erwirkt, die 2018 beschlagnahmt worden waren. In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Berlin wurden die Beschlüsse in den Morgenstunden vollstreckt.

Von den Maßnahmen betroffen waren mehr als 100 Mietverhältnisse in 45 Objekten, die einer arabischstämmigen Großfamilie gehören sollen.

Im Juli 2018 hatten Ermittler des Berliner Landeskriminalamts 77 Immobilien beschlagnahmt, die der Großfamilie Rammo oder auch Remmo, zugerechnet werden. Zahlreiche Mitglieder des Clans kamen schon mit dem Gesetz in Konflikt, sie werden mit Einbrüchen, Raub, Drogenhandel in Verbindung gebracht. Laut LKA wird der Clan verdächtigt, kriminelle Gewinne in Höhe von 28 Millionen Euro ergaunert zu haben. Geld, das die Familie in jene Immobilien investiert haben soll, die im Sommer 2018 beschlagnahmt wurden (lesen sie hier mehr über den Fall).

Einnahmen in Höhe von 350.000 Euro

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, bei dem aktuellen Vorstoß sei kein Bargeld eingezogen worden. Vielmehr gehe es um Konten und Zahlungsansprüche von Tatverdächtigen. Erfasst seien auch solche Mietzahlungen, die in den vergangenen Monaten auf Verwalterkonten eingezahlt worden seien. Sie sollen sich auf eine Summe von über 350.000 Euro belaufen.

Es gehe darum, mutmaßliche kriminelle Gewinne abzuschöpfen, so die Sprecherin weiter. Durchsucht wurden zudem zwei Objekte in Neukölln sowie in Blankenfelde-Mahlow.

Lesen Sie zu dem Thema auch