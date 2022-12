Keine Hilfsmaßnahmen bei Bewusstlosigkeit

Gegen die Angeklagte war bereits kurz nach der Tat Haftbefehl erlassen worden, gegen sie wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Sie war in Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.