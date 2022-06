Ein Auto ist in Berlin-Charlottenburg zunächst in eine Menschenmenge und dann in einiger Entfernung ins Schaufenster eines Geschäfts gefahren. Ein Mensch sei getötet worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Am Nachmittag sprach die Feuerwehr zudem von sechs Menschen mit lebensbedrohlichen Verletzungen. Zuvor war von fünf Menschen in Lebensgefahr die Rede gewesen. Hinzu kämen drei Schwerverletzte sowie mehrere Leichtverletzte. Die Polizei sprach von mehr als einem Dutzend Verletzten.