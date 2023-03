Fast zehn Millionen Euro Beute

Kemal C. registrierte der Strafkammer zufolge 18 seiner Spätkaufs im Frühjahr 2021 als Corona-Testzentren. Die abgerechneten Tests wurden jedoch entweder gar nicht oder nicht im angegebenen Umfang durchgeführt. So erbeutete er fast zehn Millionen Euro. Mehr als 6,6 Millionen Euro davon soll C. laut Anklage in die Türkei weitergeleitet haben. Der Betrug lief von Mai bis Oktober 2021.