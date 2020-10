Ehemals besetztes Haus Feuer an "Liebig 34" - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

In der Nacht hat es am kürzlich geräumten Haus Liebigstraße 34 gebrannt, einem Symbol der linksextremen Szene in Berlin. Laut Polizei warfen Vermummte mehrere Brandsätze auf das Gebäude.