Die Polizei in Berlin ermittelt nach dem tödlichen Sprung zweier Menschen aus einer brennenden Hochhauswohnung in Kreuzberg wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Dieser richte sich gegen die beiden Verstorbenen, einen 45-jährigen Mann und eine 22-jährige Frau, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Ermittlungen stünden aber noch ganz am Anfang.