Der Tatverdächtige wird so beschrieben: Erwachsener Mann mit kräftiger Gestalt und dunklem Vollbart. Er soll eine schwarze Jacke mit Kapuze, blaue Jeans sowie dunkle (Sport-) Schuhe mit weißem Sohlenrand und dunkler Sohle getragen haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer (030) 4664 911111, per E-Mail an lka111@polizei.berlin.de oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.