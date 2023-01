Bei dem Mann handelt es sich der Krankenhaus-Sprecherin zufolge um einen 52 Jahre alten Polizisten, der privat am Tatort war. Er sei dazwischengegangen, als es zu einem Angriff gekommen sei. Die Polizei äußerte sich bislang nicht genauer zu dem Mann.

Verdächtiger Gegenstand untersucht

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen Nachbarn des Todesopfers handeln. Die 52-Jährige erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. Tatort ist laut Polizeisprecher die Wohnung der Frau und Teile des Hausflurs in dem großen Mehrfamilienhaus an der Paul-Zobel-Straße. Direkte Nachbarn mussten dem Sprecher zufolge am Morgen in ihren Wohnungen bleiben, da im Flur Spuren gesichert wurden.