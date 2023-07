Erneut ist in Berlin das Grab einer trans Frau geschändet worden, die sich im September 2021 auf dem Alexanderplatz anzündete und anschließend starb. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach umspannten Unbekannte das Grab auf einem Friedhof im Bezirk Lichtenberg mit Feuerwehrabsperrband und brachten einen Aufkleber mit einem »Warnsymbol« an. Die neuerliche Tat sei am Montagmorgen bemerkt worden.