Eine Regelung wie in Bayern lehnte Spranger ab. »30 Tage finde ich verfassungsrechtlich bedenklich«, sagte sie. Welche Dauer sie fordert, sagte sie jedoch nicht.

Die Senatorin berichtete von bisher 300 Fällen von Gewahrsamvorführungen im Zusammenhang mit Klima-Demonstrationen in Berlin. In Folge der Proteste auf Straßen oder in Museen seien 2000 Strafanzeigen ausgestellt worden. Bei der Staatsanwaltschaft gebe es knapp 800 Vorgänge. Zudem seien fast 500 Gebührenbescheide ausgestellt worden.