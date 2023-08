Von einem härteren Vorgehen der Polizei gegen den seit vielen Jahren ausgeuferten Drogenhandel im Park war in dem Interview nicht die Rede. Spranger betonte, die Polizei habe dort und in der Umgebung zuletzt 70.000 Einsatzstunden absolviert, im Gleisdreieckpark seien es zum Vergleich nur 1400 Stunden gewesen.

Die Gewerkschaft der Polizei in Berlin (GdP) sieht vor allem den Bezirk in der Pflicht. Dessen Ordnungs- und Sicherheitspolitik sei »katastrophal«, so Sprecher Benjamin Jendro. Definitiv seien mehr Licht, eine Umzäunung und auch ein Sicherheitsdienst denkbar. Vom Bezirk seien aber nur freundliche Hinweise für die Dealer und der Ruf nach Cannabislegalisierung gekommen. Man rede auch nicht nur über diesen Park, sondern über viele Drogenschwerpunkte im Bezirk. Geändert habe sich dabei in Jahrzehnten nichts.