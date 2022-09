Ein 16-Jähriger hat in einem Berliner Friseursalon eine trans Frau beleidigt und angegriffen. Wie die Polizei mitteilte , betrat der Jugendliche am Samstag den Salon im Ortsteil Friedrichsfelde nach eigenen Angaben, um sich bei der dort arbeitenden 49-Jährigen zu entschuldigen. Der 16-Jährige hatte sie demnach in der Vergangenheit bereits mehrfach beleidigt und bedroht. Entsprechende Anzeigen bearbeitet der Staatsschutz.