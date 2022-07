Die Berliner Staatsanwaltschaft hat eine Juristin angeklagt, die ihre Zeugnisse gefälscht haben soll. Ihr werden dreifacher gewerbsmäßiger Betrug und Urkundenfälschung vorgeworfen.

Laut einer Mitteilung verbesserte die 43-Jährige ihre Noten mit der Software Photoshop und bewarb sich dann erfolgreich bei drei Großkanzleien in Berlin und München. Dort habe sie von 2016 bis 2020 gearbeitet und in der Zeit mindestens 165.000 Euro mehr Lohn bekommen, als sie mit wahrheitsgemäßen Angaben verdient hätte, so die Ermittler. Wie die Staatsanwaltschaft diese Summe berechnet hat, geht nicht aus der Meldung hervor.