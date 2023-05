Berlins neuer Regierender Bürgermeister, Kai Wegner (CDU), will es in der Hauptstadt ermöglichen, potenzielle Straftäter für mehrere Tage vorbeugend zu inhaftieren. »Wir werden als Koalition die rechtlichen Voraussetzungen für einen bis zu fünftägigen Präventivgewahrsam schaffen«, sagte Wegner dem »Tagesspiegel «. »Innen- und Justizsenatorin werden hier Hand in Hand arbeiten.«