Das Amtsgericht Tiergarten in Berlin hat eine Klimaaktivistin zu vier Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Die 24-Jährige aus Bayern, die sich im August 2022 in der Berliner Gemäldegalerie am Holzrahmen des Gemäldes »Ruhe auf der Flucht nach Ägypten« von Lucas Cranach dem Älteren festgeklebt hatte, habe sich der gemeinschädlichen Sachbeschädigung schuldig gemacht, hieß es zur Begründung des Urteils.