Mit einer Axt hat ein Mann in Berlin-Lichtenberg eine 27-jährige Frau getötet. Er wurde von Polizisten erschossen, die ihn stoppen wollten.

Die Beamten trafen am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr an der Wohnung im neunten Geschoss eines Hauses in der Löwenberger Straße ein, wie die Polizei mitteilte. Dort habe der 23-jährige Mann mit einer Axt auf eine am Boden liegende Frau eingeschlagen, so ein Sprecher. Die Polizisten hätten daraufhin Schüsse abgefeuert und den Mann tödlich verletzt.