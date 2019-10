Ein Mann soll einen 34-Jährigen in Berlin aus antisemitischen Motiven angegriffen haben. Der 29-Jährige wollte den Mann laut Polizei am frühen Morgen vor einem Lokal in Kreuzberg schlagen und treten. Dabei habe er ihn antisemitisch beleidigt.

Der Tatverdächtige sei betrunken gewesen. Bereits vor dem Vorfall musste er den Angaben zufolge das Lokal verlassen, da er sich dort antisemitisch geäußert hatte. Der Staatsschutz ermittelt wegen Volksverhetzung, Beleidigung und versuchter Körperverletzung.