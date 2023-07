Nach der Tat floh der Mann laut Polizei in eine in der Nähe befindliche Kleingartenanlage. Einsatzkräfte nahmen ihn dort fest und brachten ihn in Polizeigewahrsam.

Die Staatsanwaltschaft erhob nun Anklage wegen versuchten Mordes aus niedrigen Beweggründen. Die Behörde wirft dem Mann zudem gefährliche Körperverletzung, das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion sowie einen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vor.