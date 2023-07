Ausgerechnet als er eine elektronische Fußfessel trug, soll ein verurteilter Straftäter in Berlin immer wieder Autos in Brand gesteckt haben – und so der Justiz selbst Beweismaterial geliefert haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft berichtete am Donnerstag von einer Anklage gegen den 44-Jährigen wegen zwölf Fällen von Brandstiftung.