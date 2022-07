In Berlin hat ein 44-Jähriger ein Fahrrad von einer Brücke geworfen und damit eine 60 Jahre alte Bootsfahrerin schwer verletzt. Die Frau fuhr am Sonntagnachmittag mit ihrem Sportboot in der Unterschleuse des Landwehrkanals im Stadtteil Tiergarten, wie die Polizei mitteilte. Von der Schleusenbrücke fiel dann plötzlich das Fahrrad auf sie herab.