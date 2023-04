Mordkommission ermittelt

Nach bisherigen Erkenntnissen stach der Mann unvermittelt auf die 33-Jährige ein, die gemeinsam mit ihren sieben und neun Jahre alten Töchtern im Bus saß. Die Mädchen blieben laut Polizei körperlich unverletzt und befinden sich in der Obhut der Familie.

Eine Mordkommission ist damit befasst, Hintergründe und Motiv der Tat zu klären. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es laut Staatsanwaltschaft keine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer.

Der Tatverdächtige wird so beschrieben: Erwachsener Mann mit kräftiger Gestalt und dunklem Vollbart. Er soll eine schwarze Jacke mit Kapuze, blaue Jeans sowie dunkle (Sport-) Schuhe mit weißem Sohlenrand und dunkler Sohle getragen haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer (030) 4664 911111, per E-Mail an lka111@polizei.berlin.de oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.