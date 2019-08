Am Freitagmittag gegen 12 Uhr wurde ein Mann in der Parkanlage Kleiner Tiergarten in Berlin-Moabit mit mehreren Schüssen niedergestreckt. Das Opfer erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Passanten alarmierten die Polizei, das Gelände an der Stromstraße/Ecke Turmstraße wurde abgesperrt.

Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden - jetzt hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen Mordes beantragt. Der Verdächtige sollte noch am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden, teilte die Staatsanwaltschaft via Twitter mit.

Tötungsdelikt von gestern in Moabit: Heute Nachmittag erfolgt die Vorführung des Tatverdächtigen zum Erlass eines Haftbefehls wegen Mordes. Weitere Einzelheiten werden nach der Entscheidung des Gerichts veröffentlicht. — GenStA Berlin (@GStABerlin) 24. August 2019

Medienberichten zufolge sollen Polizeitaucher noch am Freitag die Tatwaffe, eine Pistole, in der Spree gefunden haben - nur wenige Hundert Meter vom Tatort entfernt. Auch das Fahrrad des Tatverdächtigen soll dort gefunden worden sein. Den Informationen zufolge soll der Täter das Opfer in den Kopf geschossen haben.

Noch sind die Tathintergründe unklar. Medienberichten zufolge soll der Tote ein islamistischer Gefährder aus Tschetschenien gewesen sein. Dafür gibt es bisher keine Bestätigung. Ebenfalls unbestätigt sind Informationen der "Berliner Zeitung", wonach der Mann Georgier gewesen sein und der Anti-Terror-Abteilung des georgischen Innenministeriums angehört haben soll.

Die "Berliner Morgenpost" sprach mit einer Frau, die das Tatgeschehen von einem Café aus beobachtet haben soll. Sie beschrieb das Vorgehen des Täters als "Hinrichtung": Der Mann habe sich dem Opfer von hinten auf dem Fahrrad genähert. Aus wenigen Metern Entfernung habe er dann geschossen. Als das Opfer auf dem Boden gelegen habe, habe der Täter ein zweites Mal geschossen und sei danach mit dem Rad geflohen.