Nach Überzeugung des Gerichts ermordeten die Männer ihre Schwester im Juli 2021, weil die zweifache Mutter ihr Leben nach eigenen Vorstellungen führen wollte. Das habe den Moralvorstellungen der Familie widersprochen. Die Brüder hätten ihre Schwester in Berlin in eine Falle gelockt und umgebracht. Ihre Leiche hätten sie dann in einem Rollkoffer per ICE nach Bayern gebracht.