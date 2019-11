Es ist ungewöhnlich, dass Dolmetscher vor Gericht aussagen müssen. Doch in dem Verfahren gegen Ali K. ist eine Übersetzung ein wichtiges Beweismittel. Denn sie enthält eine Aussage, die den Mordverdächtigen schwer belastet.

Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft Ali K. vor, er habe im September 2006 die damals 14-jährige Georgine Krüger ermordet und ihre Leiche spurlos verschwinden lassen. Erst zehn Jahre später geriet der 44-Jährige ins Visier der Ermittler. Ab April 2017 überwachten sie seine Telefone und die seiner Familienmitglieder, schnitten tausende Gespräche mit. Verdeckte Ermittler gewannen sein Vertrauen, einem von ihnen erzählte Ali K. im Oktober 2018 schließlich, wie Georgine Krüger starb (lesen Sie hier mehr darüber).

Der Ermittler zeichnete alles auf, später übersetzten zwei Dolmetscher vom Türkischen ins Deutsche. 200 Seiten umfasst das Dokument. Angefertigt haben es Ayten Bozbay und Mesut Öncü, erfahren in ihrem Fach. Seit über 40 Jahren üben sie ihren Beruf aus. Sie arbeiten überwiegend für die Berliner Polizei.

Die Verteidiger von Ali K. zweifeln allerdings an der Korrektheit ihrer Übersetzung. Deswegen sagen Bozbay und Öncü vor dem Landgericht Berlin aus. Ihre Einlassungen ermöglichen einen detaillierten Blick in den Fall - und in einen Coup der 2. Berliner Mordkommission.

Dieser Coup gelang der Einheit mit der Unterstützung von drei verdeckten Ermittlern: "Hakan" hatte sich mit Ali K. in seiner Berliner Nachbarschaft angefreundet und ihm seine Freundin "Susann" und seinen angeblichen Cousin "Kara" vorgestellt. Der wohnte in Frankfurt am Main. "Kara", attraktiv, sportlich und scheinbar vermögend, war bald der beste Kumpel des eher unscheinbaren und schmächtigen Gelegenheitshandwerkers Ali K.

Alik K. reiste am 30. Oktober 2018 zu "Kara", um sich dessen neue Wohnung anzuschauen, so erzählt es Dolmetscherin Ayten Bozbay vor Gericht. Ali K. sollte sie renovieren. Sechs Stunden waren die beiden Männer unterwegs: Sie unterhielten sich im Auto, im Restaurant, in der Wohnung, die renoviert werden sollte, und im Bordell.

Sie kennt sein Geheimnis

Die Männer sprachen laut der Übersetzerin Bozbay vor allem über einen Konflikt, über den sie sich seit etwa drei Monaten austauschten. "Kara", so die Legende des verdeckten Ermittlers, war angeblich mit einer Frau liiert, mit der er sich nur noch streiten würde. Eine Trennung von ihr sei unmöglich, da diese Freundin ein Geheimnis kenne, mit dem sie ihn erpresse: Sie wisse, dass er einen Mann getötet habe.

"Ich zeig dir mal, wo das Problem liegt", sagte "Kara" in einem der aufgezeichneten Gespräche. Dabei deutete er laut der Übersetzerin wohl auf ein Foto einer Uhr. "Das ist eine besondere Uhr aus Kuwait." Der kuwaitische Präsident habe nur eine kleine Anzahl dieser Uhren fertigen lassen und sie verschenkt, auch an den angeblich Getöteten.

"Die Uhr ist 12, 13.000 Euro wert. Ich habe sie aus Wut nicht weggeschmissen. Man schmeißt doch kein Ding für 13.000 Euro weg!", sagte "Kara". "Ich war so mutig, dass ich die Uhr getragen habe, weil ich mir sicher war, dass kein anderer sie kennt." Doch seine Freundin hätte die Uhr identifiziert und trage sie nun als Pfand bei sich. "Kara" befürchte, sie könne Kontakt zu den anderen Uhrenbesitzern aufnehmen: "Mein Mord wird aufgeschüttelt", übersetzte Bozbay aus dem Türkischen. Soll heißen: Die Sache könnte auffliegen.

Ali K. buhlte um den Auftrag

Die Männer waren sich einig, dass die Ex-Freundin getötet werden müsse. Und Ali K. buhlte regelrecht um den 150.000 Euro-Auftrag, befand die Dolmetscherin im Zeugenstand.

Ali K. hegte offensichtlich überhaupt kein Misstrauen. "'Kara' war etwas Besonderes für ihn, es gibt sogar eine Passage, wo er ihm das sagt", erinnert sich Bozbay. Der ansonsten recht emotionslose und eher wortkarge Ali K. sei in Gegenwart von "Kara" grundsätzlich gelöst gewesen, habe ein regelrechtes Mitteilungsbedürfnis entfaltet.

Auch an jenem Oktobertag im Jahr 2018, dem Tag seiner Beichte, hätten sich die Männer offen und locker miteinander unterhalten. Bozbays Kollege hatte den Eindruck: "Zwei Knastbrüder sitzen sich gegenüber und erzählen über ihre Straftaten."

Bernd Settnik/DPA Suchaktion der Polizei bei Brieselang im April 2018: "Sie war bewusstlos"

Knapp zweieinhalb Stunden hatten die Männer bereits miteinander in Frankfurt verbracht. Sie saßen in einem Fahrzeug. Es schien zu regnen, denn das Geräusch von Scheibenwischern ist in der Aufnahme zu hören, die im Gerichtssaal abgespielt wird.

In dieser Situation beschloss Ali K. offensichtlich, seinen Freund "Kara" endgültig davon zu überzeugen, dass die Tötung von dessen Freundin nicht auf seinen Auftraggeber zurückzuführen sein wird. Er berichtete ihm von dem damals offiziell ungeklärten Mord an Georgine Krüger. "Es war nicht so, dass er Reue zeigte", meint die Dolmetscherin. "Das war nicht die Stimmfarbe. Es war mehr so wie: Ich erzähle dir ein Geheimnis."

"Patt"

Die Dolmetscherin konnte hören, wie der Angeklagte gestenreich demonstrierte, wie er sein Opfer geschlagen hätte. Ali K. klatschte in die Hände, sagte dazu "Patt". "Das bedeutet, er hat einen flachen Gegenstand benutzt", erklärt die Zeugin. Dann vernahm sie die Worte: "Ich habe sie gehauen. Sie war weg. Sie war bewusstlos." Fast eine dreiviertel Stunde schilderte Ali K. das Geschehen. Er sagte in dem Gespräch, er habe darüber noch nie zuvor geredet. Ayten Bozbay sagt vor Gericht, sie habe sich die Szene sehr gut vorstellen können: "Ich vermute, dass Herr K. 'Kara' dabei auch an den Kragen gegangen ist, so Nase an Nase gegenüber."

Zwei Wochen haben die beiden Dolmetscher an der Übersetzung des Frankfurter Gesprächs gearbeitet. Ihr Auftrag lautete, ein Wortprotokoll zu erstellen. Durch die Aussage der beiden Zeugen wird deutlich, dass dies durchaus großzügig ausgelegt wurde. So fassten sie Passagen zusammen, die Ermittler für unwichtig hielten.

Derbe Flüche

Auch gestand die Dolmetscherin Bozbay, sie habe sich angewöhnt, jegliche derben und sexistischen Flüche, die gerade von türkischen Männern häufig benutzt würden, mit "Fuck" zu übersetzen. So aber kann niemand mehr unterscheiden, ob ein Abgehörter einfach nur floskelhaft "Mist" sagen wollte oder tatsächlich ein sexistischer Frauenfeind ist.

Mit Hilfe von jemandem, der Türkisch spricht, wollen die Verteidiger auch auf Passagen gestoßen sein, die man anders hätte übersetzen müssen. So moniert Veit Busse-Muskala etwa den Satz: "Sie war ja keine Jungfrau." Das soll "Kara" zu Ali K. gesagt haben. Busse-Muskala fragt in der Verhandlung, ob es nicht vielmehr heißen müsse: "Sie war ja eine junge Frau, sagtest du."

Die Dolmetscherin schließt einen Übersetzungsfehler aus: "Diese beiden Aussagen unterscheiden sich definitiv." Ob sich die beiden Anwälte, die kein Türkisch sprechen, wirklich mit jemandem beraten haben, der dieser Sprache kundig ist? Sie rät den Verteidigern: "Sie sollten tunlichst vermeiden, in den Google-Übersetzer zu gucken."