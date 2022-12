Tatsächlich hätte Berlin deutlich günstiger davonkommen können. Das Gericht hatte zuvor einen Vergleich angeboten, um den Streit beizulegen: Berlin hätte 25.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation spenden können. Die zuständige Justizverwaltung hatte das jedoch abgelehnt, eine Sprecherin sagte dazu damals, man sei »haushalterisch nicht in der Lage, jeden Betrag zu zahlen«. Nun wird das Land mehr als vier Mal so viel bezahlen müssen.