Die Ausformulierung erfordere sorgfältige Arbeit. »Ich bin ganz optimistisch, dass wir endlich zu einer Veränderung in Richtung Vernunft kommen«, sagte Dregger. »Es ist eine historische Chance für Berlin, endlich das tun zu können, was in anderen Bundesländern längst eine Selbstverständlichkeit ist.« Angesichts der Kriminalität in der Stadt sei das absolut geboten.

Hilfe für die Opfer gefordert

Dreggers Parteikollege Timur Husein forderte unterdessen, beispielsweise den Park nachts zu schließen und eine »Görli-Polizeiwache«.

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte laut »Tagesspiegel« am Donnerstag zu der Tat gesagt: »Sichere Parks müssen in Berlin eine Selbstverständlichkeit sein. Noch ist es aber nicht so. Jede Straftat ist eine zu viel«. Im Koalitionsvertrag habe sich Schwarz-Rot darauf verständigt, die Polizeiarbeit an kriminalitätsbelasteten Orten zu verbessern. Auf das Thema Videoüberwachung ging sie demnach nicht ein.