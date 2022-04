Der Anklage der Staatsanwaltschaft zufolge soll der Mann zwischen September 2017 und Januar 2018 in Brandenburg und Berlin drei Paketbomben mit Drohschreiben und in fünf weiteren Fällen Erpresserschreiben verschickt haben. Er hatte sich Ende Mai vergangenen Jahres bei der Staatsanwaltschaft selbst gestellt.

Paketbombe in Apotheke

Am 1. Dezember 2017 war in einer Apotheke am Rande des Potsdamer Weihnachtsmarkts eine Paketbombe entdeckt worden, in der sich eine Sprengvorrichtung und Nägel sowie ein Schreiben befanden. Darin wurde von DHL eine Zahlung mit der Kryptowährung Bitcoin gefordert, die in Euro einer Millionensumme entsprochen hätte. Verletzt wurde niemand.