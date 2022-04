Ein Mann, der 2014 in der syrischen Hauptstadt Damaskus eine Granate in eine Menschenmenge abgefeuert haben soll, muss sich aller Voraussicht nach bald in Berlin vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft erhob dort am Kammergericht Anklage wegen Kriegsverbrechen, wie die Karlsruher Behörde mitteilte . Die Anklage muss noch zugelassen werden.