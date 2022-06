lumen und Kerzen für die Tote und die Verletzen der tödlichen Amokfahrt in Berlin. Einen Tag nachdem ein Mann eine Lehrerin aus Hessen totgefahren und zahlreiche Schülerinnen und Schüler einer 10. Klasse teils schwer verletzt hat, überwiegen Trauer und Entsetzen. Viele Augenzeuge stehen auch 24 Stunden später noch unter dem Eindruck der brutalen Tat.

Mann, Augenzeuge

»Ich war noch in der Sparkasse, habe Geld abgehoben. Zum Glück. Ein paar Schritte weiter hat man einen Reifen quietschen gehört. Menschen schreien gehört. Man sah Leute durch die Luft fliegen. Dann kam dieses Auto hier mitten auf der auf der Kreuzung zu stehen, also auf dem Fußgängerüberweg, und ist dann nach zwei drei Sekunden wieder mit quietschenden Reifen und Vollgas weiter durchgebrannt. Noch mal Leute durch die Gegend geflogen und dann ich dachte, der ist geflüchtet. Aber wie ich dann später gehört habe, ist er in Schaufenster gekracht und wurde dann festgenommen.«

Ein Autofahrer war am Mittwochvormittag mit einem Kleinwagen auf einer beliebten Einkaufsstraße nahe der Berliner Gedächtniskirche in die Menschenmenge gefahren. Laut Polizei befinden sich sechs Menschen noch immer in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Viele Passanten haben den zahlreichen Verletzten unmittelbar nach der der Amokfahrt geholfen.

Augenzeuge

»Da lag ein bewusstloses Mädchen, da war zum Glück ein Passant zufällig Arzt. Der hatte sich schon darum gekümmert. Die war bewusstlos, aber die war dann stabil und soweit erstmal gut versorgt. Und da war der Lehrer von dieser Schulklasse, die da so betroffen ist, um den habe ich mich dann vor allem gekümmert, zusammen mit noch einem anderen Passanten, der auch zufällig da war. Der war bei Bewusstsein, hatte Schmerzen und war völlig verwirrt natürlich und wusste nicht, was los war.«

Der tödliche Vorfall vom Mittwoch wird von den Behörden als Amokfahrt eingestuft. Der mutmaßliche Fahrer – ein 29 Jahre alter, in Berlin lebender Deutsch-Armenier – konnte nach der Tat, auch mit Hilfe von Passanten, festgehalten werden.

Augenzeuge

»Kurze Zeit später ist der erste Polizist gekommen, alleine. Wie er zu mir gekommen ist und angekommen ist, haben die Leute geschrien: Da, da vorn, da ist er, der Attentäter. Da sag' ich zum Polizisten: Brauchst du Hilfe? Du bist alleine da. Ja. Komm mal mit. Und dann laufen wir zu dem Adidas Laden. Da war eine verwirrte Person. Also, ich hätte jetzt gesagt, um die 50, in den Nachrichten heißt es anders. Der war verwirrt. Also, es war in meinen Augen kein Attentäter, eine verwirrte Person, dem hat er dann die Handschellen angelegt. Und da bin ich aber gleich wieder zurück und hab mich da gekümmert mit einigen Passanten, die mir da geholfen haben, den Kreuzungsbereich freizuhalten.«

Die Ermittlungen werden jetzt von der Mordkommission geführt und laufen auf Hochtouren. Die Maßnahmen am Tatort sind abgeschlossen. Am Donnerstag äußerte sich die Innensenatorin von Berlin zum Täter.

Iris Spranger, Innensenatorin Berlin

»Uns liegen Erkenntnisse darüber vor, dass der Tatverdächtige in der Vergangenheit psychische Probleme hatte. Die genauen Umstände müssen im Rahmen der laufenden Ermittlungen noch geklärt werden. Ich habe gestern erwähnt, weil es dort Falschmeldungen gab, es gibt kein Bekennerschreiben. Im Auto wurden Plakate gefunden. Ob und inwieweit diese im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Es liegen allgemein polizeiliche Erkenntnisse zum Tatverdächtigen vor, zum Beispiel Verfahren wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Beleidigung, aber keine staatsschutzrelevanten Erkenntnisse. Deshalb bewerte ich nach derzeitigem Stand das gestrige Geschehen als einen Amoklauf einer psychisch beeinträchtigten Person.«

Viele der Opfer kommen von der Kaulbachschule im hessischen Bad Arolsen. Hier ist das Entsetzen und die Trauer groß, der Schulbetrieb ist vorerst eingestellt. Die Mitschüler und Lehrer bangen um das Leben der schwer verletzten Schülerinnen und Schüler, die noch in Berliner Krankenhäusern behandelt werden.