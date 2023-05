Auch strafrechtlich soll S. laut Angaben aus Ermittlerkreisen bislang kaum in Erscheinung getreten sein – in den Akten finden sich demnach lediglich Hinweise auf eine Drogenabhängigkeit und eine psychische Erkrankung.

Bei dem Angriff am Mittwochnachmittag wurden der Polizei zufolge ein sieben und ein acht Jahre altes Mädchen verletzt. zwei Mädchen (sieben und acht Jahre alt) verletzt - eines schwer, das andere schwebte zunächst in Lebensgefahr, am Donnerstag hatte sich sein Zustand etwas gebessert. Beide wurden im Krankenhaus behandelt. Wie es zu der Tat auf dem Schulhof der Evangelischen Schule Neukölln in der Mainzer Straße kam und welchen Hintergrund sie hatte, blieb zunächst unklar