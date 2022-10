Im Verfahren im Zusammenhang mit der rechten Brandanschlagsserie in Berlin-Neukölln muss einer der Angeklagten eine Geldstrafe von 4500 Euro zahlen – allerdings nicht wegen Brandstiftung, sondern weil er Sticker mit rechten Parolen an Haltestellen und Verteilerkästen klebte. Das berichtet unter anderem der RBB . Der Mann wurde am Mittwoch am Amtsgericht Tiergarten wegen Sachbeschädigung in neun Fällen schuldig gesprochen, hieß es weiter.