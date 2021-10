Besetztes Haus in Berlin Polizei durchsucht Wohnungen in der »Rigaer 94«

Die Berliner Polizei vollstreckt einen Durchsuchungsbeschluss in einem teilbesetzten Haus in Friedrichshain. Sie rückte mit 300 Einsatzkräften an – und wandte sich via Twitter an die Bewohner.