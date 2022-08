Der Mann ist den Berichten zufolge 2019 wegen tödlicher Schüsse auf einen 32-Jährigen am Kottbusser Tor in Kreuzberg wegen Mordes verurteilt worden. Ein Sprecher der Berliner Senatsjustizverwaltung bestätigte, dass ein 28 Jahre alter Häftling am vergangenen Samstag von einem unbegleiteten Ausgang nicht in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel zurückgekehrt sei. Daraufhin sei die Polizei alarmiert worden. Diese habe die sofortige Fahndung eingeleitet, sagte eine Sprecherin.