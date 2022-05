Büro von Ria Nowosti in Berlin Polizei findet Brandsatz im Gebäude einer russischen Nachrichtenagentur

In Berlin-Steglitz hat die Polizei einen Brandsatz in einem Lichtschacht eines Gebäudes gefunden. In dem Haus hat auch eine russische Nachrichtenagentur ihren Sitz. Auf Twitter warnt die Polizei vor »Vorverurteilungen«.