Die Polizei hat vor dem Berliner Columbiabad eine mobile Wache eingerichtet, nachdem es dort am Dienstagabend zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Sicherheitspersonal und Badegästen gekommen war. Auch im Bad selbst seien Beamte im Einsatz, teilweise in zivil, wie eine Pressesprecherin dem SPIEGEL sagte. Man wolle vor Ort sein, falls es erneut zu einem Vorfall käme und auch direkt Anzeigen entgegennehmen, so die Sprecherin.