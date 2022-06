Tumulte in Neuköllner Freibad Polizisten von bis zu 250 Badegästen bedrängt

Am Sonntagnachmittag wurden die Beamten laut einer Mitteilung wegen einer gefährlichen Körperverletzung ins Columbiabad gerufen. Demnach war es gegen 17.15 Uhr zunächst beim Anstehen an der Wasserrutsche zu einer Auseinandersetzung gekommen. Eine 21-Jährige und ihre Begleitperson waren von Kindern mit einer Wasserpistole bespritzt worden. Kurz darauf schaltete sich auch ein »Mann im Alter zwischen 35 und 40 Jahren« in den Streit ein.