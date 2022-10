In Berlin starb Anfang Oktober ein schizophrener, schwarzer Mann nach einem Polizeieinsatz. Der Bruder des Toten zeigte die Polizei an, eine Opferberatung spricht von einem »brutalen und rassistischen« Einsatz, der zum Tod des Mannes geführt haben soll. Die Polizei sieht bei sich jedoch bislang kein Fehlverhalten. Das sagte die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag.